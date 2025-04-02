會計師行：首季港新股集資升2.8倍全球第四　今年有力問鼎三甲

本港新股市場好轉，有一間會計師行統計顯示，今年首季錄得15宗新上市，按年增加25%，集資總額按年升2.87倍至182億元，位列全球第四。該行會計師解釋，受惠市值及流動性提高，新股市場復甦，加上一隻集資約400億元的超大型新股預計最快今季登場，維持香港全年約80宗新股，集資1,300億至1,500億元預測，有力爭取三甲位置。

會計師指，現時排隊上市的企業仍多，包括27宗「A+H」上市申請、內地龍頭企業、中概股、來自中東及東盟國家的公司、科技公司尤其是來自人工智能(AI)行業，及醫療及醫藥公司等，看好未來3季表現，料全年有4至5宗集資超過10億美元(約78億港元)的大型新股。

首季前3名的新股集資市場分別為納斯達克市場、紐約證券交易所及東京證券交易所，集資額分別達395億元、295億元及254億元。會計師指，印度現時以集資額169億元排行第5位，當地經濟增長強勁，並仍有不少大型企業上市，或有力再上一層樓，不能忽視其潛力。

至於A股市場，因繼續推行新的資本市場措施與政策令到新股發行速度放慢，深圳證券交易所只有15隻新股，集資88億元人民幣；上海證券交易則有9隻，集資62億元人民幣，分別位列全球第9及10倍。