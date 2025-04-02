新地大埔超級城復活節及五一假期人流及生意料漲逾一成

蘇蔭彪(後排左一)指，今年1至2月大埔超級城個別行業生意額，以休閒娛樂的生意按年升約兩成表現最好。

他指出，大埔超級城策劃一系列活動與獎賞，從《春日恐龍城堡》巨型充氣裝飾，到豐富多元的復活節活動與市集，以至多重消費獎賞，吸引年輕家庭客群。另方面，針對內地旅客著重體驗式旅遊，亦設不同主體的旅行團，例如故宮購物團、M+購物團、觀影購物團，以及獨家的賽馬團，帶動消費。此外，與區內不同團體包括民政處合作舉辦活動。

商場租賃方面，2025年1至2月表現亮麗，生意額按年升約一成，個別行業錄行顯著升幅，當中首3位為休閒娛樂，生意按年升約兩成，每方呎營業額約600元。珠寶首飾及鐘錶生意按年也升約一成，每方呎營業額約7,000元，主要受惠於金價創新高，帶旺首飾生意。而特色餐飲生意按年升約一成，每方呎營業額約1,500元。

大埔超級城現時有逾200間商舖，為新界東北最大型商場。今年上半年的規劃包括新租及續租租戶共逾62個品牌，涉及面積約18萬方呎，佔整體商戶約三成。現時客群佔約六成為區內居民，平均每月到訪4次；另外，兩成來自北區，每月都會到訪商場。現時商場商戶在新界東北區首店由以往約三成，提升至約四成；而區內唯一分店更由約六成，提高至約七成。

此外，蘇展望未來發展，大埔超級城主要有三大機遇，包括近年政府提出加大發展新界東，包括在科學園加速發展創科產業，如用作低空經濟做試點，預期令社區發展更多元化。區內人口增長，根據政府統計，大埔區內人口由現時約32萬人，至2028年增加至約36萬人，增幅全港第二高，商場的客源現有半成來自上年入伙的公屋富蝶邨，反映商場在區內的吸客力。另外，去年12月恢復深圳市戶籍居民赴港「一簽多行」，帶旺餐飲和零售市道。