領展夥AXA安盛及達信發表《可持續發展相連保險》白皮書

達信亞洲區高級副總裁兼房地產業務主管Edward Farrelly（左）、領展可持續發展及風險管治董事總經理關凱臨（左二）、安盛大中華區財產險首席技術及產品創新總監蔣思巧（左三）、香港綠色金融協會秘書長陳俊傑（右二）及香港綠色金融協會保險業工作小組主席郟京煒（右）在工作坊上分享如何將可持續發展相連保險（Sustainability-Linked Insurance）擴展為更廣泛、可行的產品。

白皮書認為可持續發展相連保險能夠為房地產及保險業帶來雙贏，並說明採用積極手法應對氣候影響，如何為房地產公司帶來顯著財務回報。

白皮書中引用領展為例子，指出領展運用嶄新獨特的策略，將提升抗逆力視為可量化、優化，並最終帶來回報的投資。透過量化氣候風險並進行針對性提升抗逆力的投資，領展在保險經紀商達信香港的支持下，成功將產險保費減低11.7%，減幅遠高於業界約3%的平均水平。領展更藉着將賠付率與保費減幅相連，進一步成功取得額外7.5%的調減，直接創造財務誘因，促進長遠氣候應變工作的投資。

領展可持續發展及風險管治董事總經理關凱臨表示：「氣候風險日增，將繼續衝擊傳統保險模式，而我們與抗逆力相連的保險架構，為其他資產擁有人提供可複製的藍本，將氣候應變措施重新定位，不單是預防之舉，更可創造新價值。」

達信亞洲區高級副總裁兼房地產業務主管Edward Farrelly表示，希望透過與業界持份者合作，旨在建立減低風險及推廣良好緩減措施的框架，讓企業及社區共同邁向更具抗逆力的未來。

AXA安盛現正籌備開發亞洲首個可持續發展相連保險產品。這創新方案不僅針對氣候風險的影響和緩減措施，更提供獎勵，激勵企業投資於提升抗逆力。AXA安盛與領展已於黃大仙中心成功試驗這個新概念，並展示其防洪措施如何將潛在損失降低10%至20%。

AXA安盛大中華區行政總裁尹玄慧表示：「透過這次合作，我們希望推廣可持續發展相連保險。這是我們市場首創的解決方案，考慮到氣候風險及其緩解措施的影響，透過獎勵以激勵企業提升抗逆力及採取可持續行動。白皮書的研究結果展現了這個方案的潛力，我們希望能鼓激動整個業界合作，共同為我們的地球及社區建設更美好的未來。」