溱岸8號河景四房2周勁劈價402萬沽　呎售1.7萬元

優質單位都要劈價求售，沙田溱岸8號四房大戶，望城門河景，放盤兩星期劈價402萬元，終以2,298萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林懋霖表示，西營盤瑞華閣高層B室單位，實用面積約713方呎，備有車位，獲同區用家垂青，並以888萬元成交，呎價約12,454元，

原業主於1979年以約33萬元購入單位，並4萬元購入一個車位，共約37萬元，於2010年曾轉名。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌逸意居1座中層D室，實用面積約957方呎，套三房間隔，新買家為外區客，叫價1,800萬元放售，經誠意洽商後，終以1,550萬元成交，呎價約16,196元。

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城3月錄約29宗買賣，東山閣高層F室，實用面積約704方呎，三房間隔，原業主於去年5月以約1,130萬元放盤，累減叫價至近期約950萬元，最後多減約48萬元，即累減約225萬元，以905萬元易手，呎價約12,855元。

●中原鄭俊輝指，柴灣杏花邨3月錄約10宗買賣，平均實用呎價約11,351元，其中29座中層8室，實用面積約722方呎，屋苑套三房則王，主人房享海景，叫價895萬元，現以850萬元成交，呎價約11,773元，新買家為外區換樓客。

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九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡黃埔花園錄4月首宗成交，單位為9期8座低層F室，實用面積約891方呎，套三房加儲物房間隔，望海景，最新以1,200萬元沽出，呎價約13,68元，上址原業主於2018年4月以1,40萬元買入，約7年帳面需蝕讓240萬元，期內貶值約17%。

●香港置業卓展雄指，大角咀港灣豪庭9座中層D室，實用面積約348方呎，兩房間隔，以520放盤約1個月後，獲外區客洽詢，雙方經議價後以約515萬元易手，呎價約14,799元，新買家為上車客。

●中原黃家全表示，西南九龍浪澄灣1座中層A室，實用面積約842方呎，套三房間隔，另設工人套房，擁臨海景致，以1,550萬元，呎價約18,409元，原業主於2017年3月以1,983.8萬元購入上址，約8年帳面需蝕讓433.8萬元，貶值約22%。

●美聯張曉盈稱，荔枝角昇悅居1座低層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，最終以688萬元獲承接，呎價約13,308元，原業主於2017年10月以約710萬元購入，持貨約8年帳面虧蝕約22萬元，或貶值約3.1%。

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨4月錄首宗成交，單位為3期百老匯街63號中層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，擁內園景，最新以653萬元易手，呎價約9,939元。

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新界區

●美聯陳國良表示，沙田溱岸8號1座極高層C室，實用面積約1,333平方呎，四房雙套房間隔，望城門河景，叫價約2,700萬元放售，吸引區內用家垂青，經兩星期議價後，累減約402萬元，終以約2,298萬元成交，呎價約17,239元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山銀湖．天峰7座低層A室，實用面積約1,000方呎，套三房間隔，叫價約1,280萬元，議價後以1,250萬元易手，呎價約12,500元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山觀瀾雅軒6座高層B室，實用面積約602方呎，兩房間隔，望海景，放盤約1個月，叫價738萬元，累減10萬元，獲買家以728萬元承接，減幅約1.4%，呎價約12,093元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田晉名D座中層D室，實用面積約777方呎，套三房間隔，望山景，放盤允約1年，原先叫價1,170萬元，減價170萬元，減幅約14.5%，以1,000萬元連車位成交，呎價約12,870元，原業主持貨約6年痕面虧蝕200萬元。

●利嘉閣稱，沙田第一城3月錄約34宗二手買賣，按月多約10宗%，屋苑4期41座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，以373萬元沽出，呎價約13,134元，原業主於2017年以約395萬元買入單位，帳面蝕22萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑C座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望市景，放盤約5日，叫價650萬元，減26.2萬元或約4%，未補價第二市場成交價623.8萬元，呎價約9,597元。

●中原霍栢雄指，火炭銀禧閣中層C1室，實用面積約665方呎，三房間隔，叫價約740萬元，日前議價後以702萬元沽出，呎價約10,556元，新買家為外區客。

●美聯周南輝表示，大埔白石角雲匯7座高層B3室，實用面積約278方呎，開放式間隔，叫價390萬元放盤約1年後，吸引同區投資客洽詢，議價後以368萬元售出，呎價約13,237元，原業主2020年以553萬元購入，持貨約5年帳面虧損約185萬元，或約33.5%。

●中原趙愛蓮稱，大埔天鑽9座中層H室，實用面積約457方呎，兩房間隔，叫價約605萬元，議價後以581.5萬元沽出，呎價約12,724元，新買家為同區客，原業主於2019年以601萬元購入，約6年帳面蝕約19.5萬元，貶值約3.2%。

●中原賴作智表示，粉嶺及上水區3月共錄約104宗二手買賣，按月增加約40%，上水翡翠園單號屋，實用面積約1,954方呎，叫價約2,500萬元，放盤約半年，今年1月調整至2,000萬元，議價後以1,838萬元易手，呎價約9,406元，新買家為外區家庭客。

●中原王勤學稱，元朗鳳翔大廈低層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，叫價350萬元，減價12萬元，以338萬元沽出，呎價約8,325元，原業主於2016年12以277.2萬元買入，約9年帳賺60.8萬元，升值約22%。

●利嘉閣黃錦鵬指，屯門春和海景花園C座高層3室，實用面積約953方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，叫價1,080萬元放售，議價後以950萬元價成交，呎價約9,969元，新買家為換樓客。

●中原鍾宏遠表示，屯門康德花園3月錄約4宗買賣，包括1座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價370萬元，業主賣樓換出市區，不惜劈價72萬元，以298萬元沽出，呎價約8,209元，低近期市價約12%，約8年帳面蝕60萬元或約17%。

●中原葉津榮指，屯門卓爾居2座高層C室，實用面積約679方呎，套三房間隔，享山景，去年10月連租約叫價680萬元，不設睇樓，放盤約5個月，以630萬元沽出，呎價約9,278元，新買家為上車客。

●祥益陳阿麗表示，屯門居屋悅湖山莊9座高層K室，實用面積約431方呎，兩房兩廳，區內首置客，鍾情單位附企理裝修，加上家人居於鄰近屋苑，方便互相照應，單位3月中旬放盤，累減67萬元，已補價自由市場成交價333萬元，呎價約7,726元。

●世紀21天生置業鄭少坤稱，屯門上源2A座中層D室，實用面積約551方呎，兩房梗廚間隔，望園景，獲投資者零議價以450萬元承接，呎價約8,167元，原業主於2018年10月以693.8萬元購入，帳面虧蝕243.8萬元，期內跌價約35%。

●祥益袁思賢表示，屯門市廣場3座高層B室，實用面積約353方呎，獲外區投資客垂青，自行估價，見單位售價比銀行估價低，遂便決定以343萬元購入上址作長線投資收租之用，呎價約9,717元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣3月共錄約56宗二手買賣，按月增約44%，屬過去12個月新高，藍澄灣2座高層D室，實用面積約690方呎，套三房間隔，以742萬元售出，呎價約10,754元。

●中原曹嘉華表示，東涌映灣園3月錄約18宗買賣成交，創1年新高，屋苑7座高層H室，實用面積約901方呎，套三房連多用途房間隔，享機場海景，叫價960萬元，減價25萬元，獲用家以935萬元承接，呎價約10,378元，約8年帳面僅升值約0.8%。

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