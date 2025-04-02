貴州茅台去年多賺15% 研發費用卻增39%有獨特之處？

去年常常聽到53度飛天茅台批發價下滑，市場普遍歸因於房地產乃至宏觀經濟低迷，更有人說茅台現任董事長張德芹是本地人，更有動力收緊供應去幫助自己家鄉的龍頭企業。

不過，A股「股王」貴州茅台剛公布業績，提到2024年整體賣酒量並無減少，反而升13.73%。

財務表現方面，集團去年收入增長15.66%至1,741.44億元人民幣(下同)，純利增長15.37%至862.28億元，每10股派息276.24元。期內，茅台酒收入增長15.27%至1,459.28億元，毛利率達94.06%，比其他系列酒高14.19個百分點。

儘管銷售費用增加了21.31%至56.39億元，但佔營業收入(不計利息收入)比重僅微升0.15個百分點至3.29%，可見稱不上非常加大力度促銷，倒是研發費用多了38.85%，但2.18億元的實數對於茅台來說只是一個「零頭」。

那麼茅台研發甚麼？實際上很多項目是數碼化，如「採供協同數字化技術體系的研究」、「基於5G、物聯網的酒庫安消一體化技術體系研究」、「茅台大數據技術體系研究」、「基於工業互聯網、區塊鏈的全產業鏈流通溯源技術體系研發」、「基於中台技術的業財系統融合應用研究」、「供應鏈管理系統(包裝生產)研發與應用」、「產品包裝設計與開發管理系統研發與應用項目」、「全面質量管理系統研發與應用」、「i茅台用戶運營體系研發與應用」、「工業互聯網防偽溯源數字化運營管理平台研發與應用」。

看起來跟釀酒相關的不夠4,000萬元——「茅台製酒釀造技藝機器學習技術體系研究」，以及「晾堂專用『三合土』理化性質分析及其組分功能特性研究」。