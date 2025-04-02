新盤豪宅有市有價　周三錄2宗逾1億元成交

新盤市場單日錄得兩宗逾億元豪宅成交，西南九龍項目四房分層單位，呎價高見95,000元，為整體市場今年新高。西半山洋房同日以逾2.3億元沽出。

●西半山MOUNT POKFULAM洋房售逾2.3億

●西南九龍天璽四房呎售95,009元

●西貢SIERRA SEA巨型會所曝光

●大埔上然第2期單日沽4伙

萬科香港旗下大埔上然第2期，今(2日)以價單及先到先得形式發售131伙。據市場消息指，項目即日售出約4伙，連同第1期計，兩期項目於3月中旬開售至今，不足三周共售出逾420伙，總成交金額逾20億元。

●啟德海灣第1期單日沽兩伙

●元朗洪水橋滙都累售936伙

●紅磡必嘉坊‧曦匯16伙減價貨周日賣

●何文田站瑜一‧天海周日賣69伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，落實周日(6日)以先到先得形式發售69伙現樓單位，折實平均呎價約23,040元。將發售的單位涵蓋39伙一房及30伙兩房，實用面積333至591方呎，折實售價介乎675.58萬至2,074.71萬元，折實呎價由18,888元至35,105元。項目自上周開放現樓後，錄逾3,500個人次參觀。其中，內地準買家佔整體約三成。

●香港仔澄天一房成交價513萬元

●啟德天瀧三房3,271萬元招標沽