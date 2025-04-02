新盤豪宅有市有價 周三錄2宗逾1億元成交
2025年04月02日 22:05
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新盤市場單日錄得兩宗逾億元豪宅成交，西南九龍項目四房分層單位，呎價高見95,000元，為整體市場今年新高。西半山洋房同日以逾2.3億元沽出。
●西半山MOUNT POKFULAM洋房售逾2.3億
據項目成交紀錄冊，宏安地產(01243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道項目MOUNT POKFULAM，周三(2日)招標售出薄扶林道86C號，實用面積 4,802方呎，設有升降機，客飯廳外連1,731方呎花園，附有私人泳池，另設955方呎天台及203方呎平台，以逾2.3億元成交，呎價為48,000元。資料顯示，該洋房附連家具及裝飾出售。
●西南九龍天璽四房呎售95,009元
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周三(2日)通過招標售出第20座第1區的89樓A室，實用面積1,574方呎，採四房間隔，以逾1.49億元售出，呎價95,009元，為今年一手市場新高。
●西貢SIERRA SEA巨型會所曝光
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周三(2日)首度公布住客會所設計細節。整個西沙灣發展項目，提供168項消閒遊樂設施，規模屬集團旗下項目歷來最大。發展商指，樓盤的推售攻勢正式展開，有機會於復活節假期對外放示範單位，一定會於本月內開售。
●大埔上然第2期單日沽4伙
萬科香港旗下大埔上然第2期，今(2日)以價單及先到先得形式發售131伙。據市場消息指，項目即日售出約4伙，連同第1期計，兩期項目於3月中旬開售至今，不足三周共售出逾420伙，總成交金額逾20億元。
●啟德海灣第1期單日沽兩伙
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周三(2日)連錄兩宗成交，單日套現約2,358萬元。新售出單位包括第2B座27樓A室，實用面積586方呎，採三房一套間隔，享有海景，成交價1,298萬元，呎價約22,150元。據悉，買家鐘情項目會所設計豐富，看好區內升值潛力，故購入單位作自住之用。
●元朗洪水橋滙都累售936伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，於本周內售出4伙，包括第1座12樓A05室，實用面積522方呎三房間隔，以672.37萬元成交，呎價約12,881元。集團執行董事關堡林表示，整個項目至今已累積售出單位936伙，剩餘不足90伙可供出售。
●紅磡必嘉坊‧曦匯16伙減價貨周日賣
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧曦匯，繼上月底後，周三(2日)再修訂價單，將16個單位定價削減22%，一房單位折實價由約477萬元起，並安排於本周日(6日)起以先到先得形式出售。該批單位涵蓋13伙一房及3伙兩房戶，實用面積251至369方呎，最新折實價由477.18萬至671.46萬元，折實呎價約18,086至19,348元。
●何文田站瑜一‧天海周日賣69伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，落實周日(6日)以先到先得形式發售69伙現樓單位，折實平均呎價約23,040元。將發售的單位涵蓋39伙一房及30伙兩房，實用面積333至591方呎，折實售價介乎675.58萬至2,074.71萬元，折實呎價由18,888元至35,105元。項目自上周開放現樓後，錄逾3,500個人次參觀。其中，內地準買家佔整體約三成。
●香港仔澄天一房成交價513萬元
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周三(2日)通過招標售出25樓B室，為實用面積287方呎的一房單位，成交價513萬元，呎價約17,875元。據悉，買家為外區投資者，鍾情單位享有開揚海景，加上有見租金回報較銀行定存吸引，租金走勢持續向上，故購入單位作長線收租。發展商指，全盤已售出98伙，佔整體項目近九成，共套現逾6億元。
●啟德天瀧三房3,271萬元招標沽
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，通過招標售出三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為7座7樓A室，實用面積1,002方呎，採三房一套間隔，成交價3,271萬元，呎價約32,645元。全盤至今累售126伙，套現約51億元。