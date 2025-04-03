東方日報B1：渣打料恒指上試25800　籲超配中國股票

市場屏息注視美國撼動全球貿易體系的對等關稅措施出台，港股周三(2日)上升乏力，收市微跌4點或0.02%。不過，渣打財富方案首席投資辦公室「無有怕」，把中國股票的投資評級調高至「超配」(Overweight)，亦即建議投資者把中資股的持倉比重設於較基準指數為高的水平，並將恒生指數12個月目標提高至25,800點，比周三收市有11.19%的上升空間，跟摩根士丹利早前的行動完全一致。

渣打解釋，中國的科技發展和刺激措施值得看好，可能抵銷到外貿不確定性和其他結構性憂慮，其對恒指區間的樂觀情景預測本為22,500至24,500點，現提升到26,000至28,000點。

該行北亞區首席投資總監鄭子豐稱，偏好香港上市的離岸中資股，建議投資者考慮趁近期整固趁低吸納，因為盈利前景改善可能意味漲勢尚有後勁。鑑於市況仍然波動，傾向採取槓鈴策略，攻守並重地配置屬於增長型的恒生科技指數，以及具防守性的高股息國企股；如果美國關稅消息和中國持續的通縮壓力有所緩和，或支持市場進一步看好中國股票。

過去兩年抽去全球大量資金、間接使得港股流動性乾塘的美國和印度股票，評級一併被渣打貶至「中性」，其中印度失色的原因並非經濟前景轉差，而是其估值不及中國股票低廉。不過，該行仍建議均衡配置於美國、歐洲和亞洲等主要股市，其中美股僅為整固，並非大勢逆轉。

此外，星展發表港股市場策略報告，指中資股及港股去年業績顯示基本面穩定，其跟進的恒生綜合指數和滬深300指數成分股中，約28.8%盈利遜預期，較中期業績的38%改善了9.2個百分點，有約45.4%符合預期，另有約25.8%有驚喜。

該行重申對港股正面，以及偏好科技行業，但提醒鑑於其他行業整體需求仍然溫和，業績期亦印證這點，現在稱行情全面復甦仍為時過早。

港股走勢反覆，恒指早段曾跌225點，低見22,980點，不久卻倒升最多186點，高見23,393點，午後則好淡勢均力敵，收市回落至23,202點。國企指數收跌5點或0.06%，報8,531點。科技指數升幅由1.83%縮至僅0.35%或19點，收報5,426點。礙於有藥企配股集資，板塊部分股份偏軟，首季累漲近30%、表現更勝科指的恒生生物科技指數續回吐0.3%。