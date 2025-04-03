瑞銀：內地股市投資熱度升溫

早前，與常駐亞太和歐洲的幾十位國際投資者就內地股市進行交流，海外投資者對內地股市的關注度與情緒呈明顯上升態勢，對內地股市的樂觀看法得到了絕大部分投資者認同，接收到的投資者擔憂似乎是過去兩年來最少。對內地股市投資情緒改善，相信有部分來自於股市快速反彈本身，當然也有一部分源於由內地人工智能(AI)創新火花以及全方位的政策寬鬆所激發的信心提振。

國際投資者普遍認同內地經濟處於復甦態勢，交流的重點在於「兩會」政策信號、財政刺激規模、房地產活動情況、居民消費復甦節奏，以及各行業產能利率用變化等中短期內地經濟走向，而非此前討論較多的人口高齡化、中美關係、社會保障體系等較為長期的結構性話題。這顯示國際投資者似乎開始試圖從中短期的經濟走勢中尋找投資機會。

聚焦AI及相關板塊

AI及其相關行業，包括人形工業機械人、智能駕駛等，仍為國際投資者最為關注的投資主題。對於消費板塊，考慮到近期內地一線城市樓價和成交量出現企穩的迹象，且優質消費內容持續供給，消費刺激政策不斷發力，部分長線投資者開始詢問逢低布局的機會。

不過，紅利和出海主題受到的關注度降低。在市場上行期間，高分紅板塊因其防禦性較強而普遍跑輸市場，而今年美國對全球多地商品加徵關稅或將擾動外需。

瑞銀證券中國股票策略分析師 孟磊