香港寬頻：I Squared正落實可能要約條款供董事會考慮

香港寬頻( 01310 )就可能其他要約之每月進展更新。於公告日期，(i)董事會與I Squared Asia Advisors Pte Ltd.就可能其他要約進行的討論及磋商仍在進行；及(ii)董事會並未就可能其他要約發表任何立場，亦未與I Squared Asia Advisors Pte Ltd.或其投資組合公司HGC Global Communications Limited就可能其他要約達成任何正式或具法律約束力的協議。

I Squared Asia Advisors Pte Ltd.已告知董事會：(a)其已完成對公司的盡職審查；(b)其正在落實可能提出的先決條件要約的條款以供董事會考慮，其中將包括有關要約的資金來源說明；及(c)任何將提出的最終要約須待HGC Global Communications Limited及I Squared Asia Advisors Pte Ltd.的母公司內部批准後方告成立(視情況而定，有待要約人實體落實）。