許繹彬： 長假前成交或萎縮　久守必失

一向對港股有潤澤作用的「北水」，首季淨流入4,386億元，已達去年全年淨流入總額約54%。單以3月計，經港股通南下資金錄得淨買入1,602億元，創下2021年1月以來最大單月淨買入，同時也是2016年底深港通開通以來歷史第二大月度淨買入。如今恒指及國指已經是連升4個月，確實值得慶賀。

踏入第二季，即使北水仍有保持「支持」的狀態，但港股勇態仍未復原，走勢疲態盡露，全日波幅不足500點，成交就僅僅只有2,000多億元。所有過往有關DeepSeek及人工智能(AI)的消息，好像在市場上全部消失；連帶所有受惠股的動力亦無以為繼，完全與上個月有差天共地的感覺。

港股突然變得缺乏方向的主因，相信是踏入第二季，市場上繼續觀望美國總統特朗普會再有出人意表的行為及言論。在香港時間今日(3日)，狂人公布「對等關稅」詳情，並擴大對等關稅至全球，加深市場對美國通脹以至滯脹的憂慮，令投資者不敢輕舉妄動；再者，美聯儲局通脹指標的2月核心PCE物價指數高於預期。在種種不利因素下，全球股市變得沉寂或呈現沽壓，實屬正常；反觀去年持續強勢的黃金價格再創新高，頓成資金避難所。

再者，車股近日可謂「屋漏偏逢連夜雨」，除配股問題外，小米進軍新能源車的處女作SU7推出至今一直相當暢銷，更成恒指上季升幅的主要動力，不過踏入次季，小米則成跌市主要元兇，事緣一場涉及SU7致命車禍引起極大關注，以及市傳董事長雷軍帶頭減持等不利消息在市場湧現，即使最後小米澄清減持消息，亦似乎作用不大，其股價在次季首兩個交易日急跌近10%，跌穿45元，更創下一個月新低，即使SU7上月交車量按月飆逾40%，仍無法釋除投資者的擔憂。

筆者認為，港股之所以在上一季有著無與倫比的氣勢，原因除內地掀起一輪DeepSeek及AI的熱潮，帶動香港的科技股「聞雞起舞」外，當中深受投資者追捧的ATMXJ亦是最受惠份子，令恒指及科指節節上升；更因在熱潮下，「北水」透過港股通猛烈灌溉，令成交穏步上揚。

然而，特朗普上場後，管治及整頓政策與前任拜登政府截然不同，以往拜登政府主要針對中國及其友好或相連國家，但特朗普上場後亦指向其他歐盟國家，加上其政策舉棋不定，令投資者在此類國家投資的資金，突然紛紛轉移至過去幾年一直未見起色的港股身上。因此，在北水及外資一同發功下，港股先能夠在首季脫胎換骨，跑贏全球股市。

惟踏入第二季，港股走勢突然變得模糊，除因已累積一定升幅，以及未有進一步的利好消息配合，加上投資者已逐漸習慣特朗普招數，從而開始將資金調回美股市場「小試牛刀」；再者，不知是否巧合，港股首季一直升勢凌厲，但未有吸引外資投行對其前景作出加持，而在港股穿23,000點後，摩根士丹利竟然吹奏「摩笛」，將恒指今年底目標價調高7.5%至25,800點，一眾投行亦紛紛上調恒指目標價。高盛則發表報告稱，中國AI技術發展是「遊戲規則改變者」，預計未來10年，每年提升中國股市每股收益2.5%，並吸引逾2,000億美元資金流入。不過，中港兩地股市在一片唱好聲下，並沒有作出甚麼反應，而是反覆回調。

談回港股，由於清明及復活節長假期將至，除非有震撼消息公布，否則相信成交未必會在假期前有所增長，在成交萎縮的情況下，23,000點可能會出現久守必失的情況；現階段希望能夠穩守在22,600點(10天線)，然後觸底回升，再作部署。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)