GUM：首季MPF人均賺9126元　上半年回報料達5%

強積金顧問GUM公布第一季強積金成績表。截至3月28日，「GUM強積金綜合指數」上漲 3.3%，報253.5點；其中「GUM強積金股票基金指數」升4.9%，報349點；「GUM強積金混合資產基金指數」和「GUM強積金固定收益基金指數」各升2.7%和1.1%。期內人均首季賺9,126港元，接近去年人均回報的一半。

GUM又預料今年上半年強積金回報有5%，意味第二季強積金回報介乎1%至2%。

在眾多股票基金項目中，GUM常務董事陳銳隆稱較為看好港股，因兩會政策措施奏效、受關稅影響也較低，料恒指第二季底或升至24,000點。不過美股他提及應有較大波動，直言「特朗普每大鏡頭前說一說話足以令市況大上大落」，而大規模加徵關稅下美國後續經濟亦未必繼續再上，所以料標指季內會在5,500點附近上落。

不過他不建議打工仔「依家就賣出美股」調整倉位，也不宜頻繁調動倉位，惟認為現時若打工仔有多餘閒錢，可以作小量加注。

歐股方面，GUM指俄烏戰爭有望於今年結束，歐盟又宣布「再武裝」歐洲，計劃大幅增加基建及國防支出，或有望推動歐洲股票基金持續上漲。

至於整體對等關稅對環球經濟影響，陳認為「猶如跟超市上架費般徵收入口稅」，估計特朗普終極目標是冀將貿赤降低。另他提及，關稅之下環球貿易開始式微，取而代之的是地區經濟崛起。