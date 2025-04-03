關稅令聯儲局政策進退兩難　經濟放緩及通脹升溫夾攻...

外媒報道，美國總統特朗普宣布的一系列激進關稅，將使聯儲局的工作變得極為複雜，因當局正努力抑制通脹並避免經濟衰退，官員們可能會繼續保持觀望態度。

畢馬威首席經濟學家Diane Swonk表示，這基本上是最糟糕的情況，關稅增加美國經濟放緩的可能性。不過Swonk及其他經濟學家表示，聯儲局官員可能會暫緩減息以緩衝經濟，同時評估關稅對通脹的潛在影響。

這些關稅比許多分析師預期更嚴厲，如果維持現狀，預計每年將導致價值數萬億美元的進口商品價格上升。全面貿易戰爆發，美國與其他國家之間的報復性關稅不斷升級，可能會擾亂供應鏈，重新引發通脹，並令經濟前景加劇惡化。

然而，對於仍在努力控制疫情期間通脹飆升的聯儲局官員來說，特朗普的舉動所造成的通脹影響，可能會限制政策制定者介入及提振經濟的能力。聯儲局主席鮑威爾將於周五(4日)發表演說。

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson表示，這讓聯儲局陷入進退維谷的境地。一方面，如果經濟增長放緩，失業率上升，他們就會採取更寬鬆政策，降低利率。​​​​另一方面，如果通脹率繼續上升，他們又會提高利率。所以這確實讓他們陷入困境。