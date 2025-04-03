富蘭克林鄧普頓：美關稅逾百年來最高　外國股市料隨美股走低

美國總統特朗普宣布新關稅政策，富蘭克林鄧普頓研究院主管及首席市場策略師Stephen Dover表示，這遠超預期，創下逾百年來最高水平。隨着市場逐步消化消息，預期外國股市將跟隨美股走低。

他指，美方對中國的總體關稅水平尚未明確，但似乎是34%的對等關稅加上20%與芬太尼相關的附加關稅。不過，中國身為美國最大貿易逆差對手，並未面臨最高對等關稅，部分在過去因中國關稅與產業外移而受益的東南亞國家，反而面臨最高對等關稅。

他提醒，經濟衰退與通脹風險現已顯著上升。若價格未有上漲，關稅將難以發揮預期效果。根據估算，現行關稅政策(假設進口商品平均關稅率為20%)可能使美國普通家庭每年額外支出高達4,200美元。因此，預計關稅措施將抑制家庭與企業的支出，並進一步增加2025年美國經濟增長與企業盈利不如預期的風險。

他續指，金融市場及經濟於2025年初皆充滿不確定性，無法預測企業或其他國家將如何回應已宣布的關稅措施，亦不確定特朗普是否設有明確的談判目標。此外，透過行政命令實施關稅的合法性同樣存疑。

他提到，在全球經濟疲軟、企業盈利表現不佳及不確定性持續浮現下，全球股市面臨多重挑戰，要審慎看待。儘管美國10年期國債孳息率與短期利率大致持平，但若經濟進一步走弱且利率反彈，認為債券市場仍具潛力實現穩健回報。