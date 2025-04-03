保誠推增值服務平台PruNextGen　涵蓋教育及成長體驗等支援

保誠保險宣布，與多間行業領先機構的策略性合作，攜手推出涵蓋教育、技能發展和身心健康支援的增值服務平台 PruNextGen，以配合「保誠信守明天多元貨幣計劃」的推出，讓客戶靈活規劃財富傳承方案。

保誠攜手七間專業的知名學院、升學顧問機構及身心健康醫療團體，全面打造PruNextGen增值服務平台，包括：香港大學專業進修學院（HKU SPACE）、Crimson Education、英識教育、ARCHEducation、匡喬心迎兒童發展評估中心、醫思健康及卓健醫療。新平台提供一系列度身訂造的才能培育課程、成長體驗及支援服務，協助保誠客戶開發子女的多元才能，全面裝備未來。

該增值服務平台的旗艦項目「PruNextGen未來學院」，為保誠分別與香港大學專業進修學院（HKUSPACE）及Crimson Education合作，為學童提供「多元領袖學堂」及「未來全能發展課程」兩個專屬項目，旨在培訓下一代的不同技能，助他們拓寬視野，為迎接瞬間萬變的未來做好準備。

保誠保險首席客戶及市場拓展總監蔡明雄表示，保誠最新發布的財務健康指數顯示，九成育有15歲以下子女的香港 Gen Alpha父母認為非傳統的教育模式可為下一代提供最佳機遇；然而，僅三成（33%）父母將之付諸行動，而18%更表示未開始規劃如何培養子女各項技能。有見及此，保誠除了提供配合客戶所需的產品之外，是次更推出全新增值服務平台 PruNextGen，協助家長培養下一代的前瞻視野及實踐技能，引領子女未來，讓子女世界放大。