老虎證券(香港)看好大中華低估值周期股及高質量科技股

美國總統特朗普關稅規模遠超市場預期，股市應聲下挫。老虎證券(香港)認為，美股今年的宏觀危機仍未解除，甚至還在加劇，但短期或可期待利空兌現的反彈機會。同時看好大中華低估值周期股和高質量科技股，因其政策確定性高。

該行指，現時市場需要警惕高估值背景下美股的脆弱性，宏觀上美股今年面對着關稅、減息、政治3重不確定性，並增加市場情緒不確定性，整體市場展望偏向睇跌。納指目前已經下跌近2個月，認為市場調整邏輯敘事可能完成了約30%，未來仍有進一步回調的風險。

該行提到，人工智能(AI)科技革命的長期確定性依然較高，現或仍處於發展的「腰部」階段，但經濟脆弱性對盈利的影響依舊不容忽視，當盈利預期下修等因素都充分考慮之後，核心科技股在估值有吸引力時自然有資金願意進場。美國顛覆性科技股Mega7目前估值合理，但盈利預期有下修空間，建議選擇低市盈率的高質量科技股，並對美國顛覆性科技 AI 板塊長期看好。

中期來看，該行認為，今年特朗普睇跌期權(Trump Put)深不見底，聯儲局認沽期權(Fed Put)要等下半年，美股真正的 Put 是他們自身基本面的價值。短期或可期待利空兌現的反彈機會，但需留意其他國家關稅報復出現的時機。

該行又指，雖然大中華股份短期會受關稅衝擊，但公司盈利上調存在明顯分化，集中在部分高質量板塊，短期衝擊會被消化。大中華地區低估值周期股和高品質科技股前景樂觀，港股將跟隨A股調整，A股目前見底特徵明顯。