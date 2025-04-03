中銀香港去年整體新造壽險業務保費按年升近80%
2025年04月03日 18:00
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中銀香港個金產品助理總經理李健興（左）及中國人壽（海外）香港分公司副總經理李銘思（右）
中銀香港個金產品助理總經理李健興表示，根據保險業監管局資料，2024年首三季多元貨幣新造標準保費按年升幅達3.6倍，中銀香港(02388)終身壽險產品的需求同樣持續上升，2024年整體新造壽險業務保費及筆數分別按年上升近8成及近4成。有見市場對多元貨幣及終身壽險產品的需求，該行與中國人壽（海外）推出「智裕世代多元貨幣計劃（卓越）」，為客戶帶來更全面的終身人壽保障，助客戶把握多元貨幣機遇，捕捉不同貨幣的升值潛力，實現資產穩步增長，財富世代傳承。
「智裕世代多元貨幣計劃（卓越）提供多達9種保單貨幣選擇，並設保單分拆選項，配合客戶不同人生階段的理財需要。客戶由第3個保單周年日起，可於每個保單週年日前的60日至90日內（包括首尾兩日），申請將保單貨幣轉換至另一種貨幣（包括：港元、美元、人民幣、澳元、加拿大元、歐羅、英鎊、紐西蘭元或新加坡元）；客戶更可將一份保單分成數份，每張新保單亦可選擇轉換至另一種貨幣，讓客戶更靈活自主地安排資產配置及財富傳承。
此計劃更設有「終期紅利管理權益」，客戶可鎖定保單中指定百分比的終期紅利並轉移至終期紅利管理權益戶口，鎖定後的終期紅利金額可獲得保證，客戶亦可提取鎖定終期紅利靈活運用。另特設一系列中國內地及香港的醫療及安老支援服務，包括：網上健康資訊、家居適老評估、上門護理代約服務、養老機構諮詢、門診預約及送藥上門服務，助客戶享受優質養老生活。
中國人壽（海外）香港分公司副總經理李銘思表示，「智裕世代多元貨幣計劃（卓越） 」此計劃由中國人壽（海外）承保，透過多元功能如多重潛在回報、轉換保單貨幣、分拆保單、無限次轉換受保人等，助客戶達成財富增值、資產配置、財富傳承、優質養老等目標，達致「明智部署，豐裕未來，跨越世代」。