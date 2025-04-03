陳永傑：樓市小陽春料延續至第二季

自二月底，100元印花稅推展至400萬元以下物業後，一石激起千層浪，一手成交率先起動，3月份一手成交逾2400宗，較二月份急升近倍，並創5個月新高。當中以新界細價樓主導，如天水圍YOHO WEST PARKSIDE月內售出逾500伙，屬銷售成績最好的新盤，次位為朗天峰，售出逾440伙。今年首季一手成交料達4,400宗，為過去6年首季的次高，僅次於去年撤辣後首季的4898宗。一手熱賣，向隅客流向二手，帶動了二手成交。

中原地產統計的十大屋苑，三月份錄得225宗成交，創5個月新高，當中三個屋苑：黃埔花園、嘉湖山莊及映灣園，成交量較2月份倍升。而本公司於3月份促成的二手成交宗數亦較二月份上升4成。

一、二手俱旺，成交量於三月份已呈現小陽春的景況，至於小陽春市況能否延續至第二季？筆者的答案是肯定的。先從歷史角度看，翻查過往十年的紀錄，於第二季出現小陽春的機會最多，共6次。第二季向來屬樓市傳統旺季，相信今年亦不會例外，新盤旺市有望持續，多個大型新盤已密鑼緊鼓準備開售，當中最矚目的要數西沙及黃竹坑項目，相信定必為第二季一手成交進帳不少。單計4月份相信已有2700個一手單位準備推售，料一手成交於第一季再次主導市場，料可錄3500宗。

近期對樓市有利消息湧現，股市向好是其一，恒指於今年首季升15%，財富效應下，有利豪宅市場交投，近期億元豪宅成交增多相信與股市暢旺不無關係。

而與物業市場同屬實物資產的黃金，近期亦大受追捧，黃金價格於今年首季升19%，屬38年來最大升幅，相對樓價於現時創8年半的低位下，水向低流，物業將再度成為避險工具。市場亦憧憬美國年內將減息兩次，息口下調可直接減輕置業人士負擔，料將可為樓市注入動力。種種有利樓市消息湧現，相信小陽春可延續至第二季。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑