【股匯雙殺】道指早段暴跌1266點　美滙指數跌2%

美國總特朗普宣布的對等關稅措施，幅度超出市場預期，美國股市、美元匯價亦因而急跌，形成「股匯雙殺」格局！美股3大指數周四早段暴瀉，道指曾跌1,266點，低見40,959點；標指、納指亦分別跌189點及787點。美匯指數亦低見101.37，跌幅達2.35%，反映資金正在撤出美元風險資產。

因應關稅所帶來的通脹風險，摩根士丹利大幅推遲了聯儲局下次減息的時間點預測，從今年6月調整至明年3月，意味着利率將會繼續高企，打壓經濟及金融市場表現。

大摩首席美國濟學家Michael Gapen直言︰「考慮到未來數月通脹可能會明顯推高，我們取消了6月份減息的預測。」然而，聯儲局減息預期推遲似乎無礙國債債息下跌，10年期國債孳息率更是一度低見4.043厘，這反映出了大量流出美股的資金需要安置，相當一部分流入了債市，推高了國債價格。

前美國財政部長薩默斯亦針對關稅發表評論，直言美國經濟將會遭遇類似石油危機的衝擊，削弱經濟生產力的同時，推高了通脹和失業率。他指出，經濟陷入衰退的機率已達到50%，任何關稅都會用「一美元對一美元」的比例影響物價。

關稅消息公布後美股暴瀉是無容置疑的事實，但美國財長貝森特卻辯稱︰「股市的拋售更多是由於大型科技股的大幅回調。」他又聲稱，納指於中國人工智能(AI)模型發布當日開始見頂回落，因此股市下跌是「美股七雄」等科技股遭到拋售，而不是關稅政策所致。

最新公布的數據顯示，美國2月商品及服務貿易赤字為1,227億美元，較1月份減少了6.1%。其中，對中國的貿易逆差為265.86億美元，較1月時的296.91億美元減少了10.45%；對墨西哥的逆差則按月擴大了8.41%，達到167.7億美元。

港股方面，恒指夜期報22,689點，跌109點；低水161點。