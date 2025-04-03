【日企消息】任天堂新機登場　股價照跌

美國對全球大部分貿易國家的對等關稅快將實施之際，任天堂新一代遊戲機「Switch 2」也將於6月5日上市，其中美國售價449.99美元(約3,501港元)，反之日本國內專用版本和香港建議售價為49,980日圓(約2,648港元)和3,450港元，出現一定價差情況。

分析指，任天堂已經因應關稅問題「定高了售價」，後續要視乎關稅威脅會否對遊戲產業未來銷售構成衝擊。儘管「Switch 2」結束了機型青黃不接，任天堂股價周四(3日)收跌3.26%，報10,080日圓。

另有消息指，任天堂早前已經在越南工廠出貨數十萬部「Switch 2」至美國，未知是否避開華府最新向越南大幅加徵46%稅率有關。也有意見認為，若然「Switch 2」真的要「斬件」式如關稅政策般課稅，進口關稅涉及日本、越南和台灣等地，課稅金額或超過140美元(約1,092港元)。

三菱商事擬投資270億

至於股神巴菲特近年的「愛股」三菱商事最新表示，公司擬未來3年之內至少投資4萬億日圓(約270億美元)，推動業務增長，並設定要在2027至2028財年將淨利潤提升至1.2萬億日圓的目標。

公司又稱，若然他們出現現金盈餘，會在綜合考慮投資項目儲備及其他因素後，決定用於投資還是給予股東額外回報。三菱商事股價周四逆市收升1.72%，報2,660日圓。