【東方日報產評】提升服務含金量　補華製造業短板

中國自去年9月重拳推出救市措施以來，今年首季開局總算穩定，但增長動力不足的問題依然存在。繼以補貼形式催谷汽車與智能手機等消費外，內地擬將包括旅遊、體育等服務業納入消費補貼計劃。說到底，這些以「印銀紙」來催谷的消費，治標不治本。中國須設法提升服務業的質量，並更好地與製造業結合，全面提升兩大產業的附加值，始能有效保障經濟高質量及可持續發展，抗衡外部不穩。

美國要大打貿易戰，關稅政策勢必再推動全球產業鏈重塑，中國正設法挺住內部需求，包括以財政補助形式鼓勵汽車及手機消費，以協助消化過剩的產能。不過，始終內房及地方債問題仍拖着中國經濟後腿，加上外部環境極不明朗，皆窒礙消費與投資。早前有消息指，內地已作好政策準備，若第二季消費未達目標，下半年將擴大補助範疇至服務消費。

在經濟增長不穩的情況下，類似措施是有好過冇，但以財政來補貼消費，無異於「打腫臉扮肥仔」，效應會遞減，且不具可持續性，充其量是換取時間，讓經濟其他環節趕上來。

談及經濟，一般以製造業及服務業分類。其實服務業對於保持經濟增長和提升製造業實力，都至關重要。在服務業中，可分為生產式服務業和生活式服務業，其中生產式服務業尤其是高端服務是製造業的重要支持。惟數據顯示，內地國內生產總值(GDP)中，服務業增加值佔約54%，在服務業中，生活式服務業及生產式服務業各佔五成。換言之，生產式服務業佔GDP的比重約27%，較歐美的40至50%要低。

這意味着中國製造業規模雖大，但盈利能力卻不相稱，變相就如作嫁衣裳。例如一部在華生產的美國智能手機，美國品牌商稅前毛利可高達四成，中國廠商龐大的資本開支和製造，利潤率卻僅單位數，就是中國在生產式服務優勢不足的最好說明。

此外，相對於歐、美，中國服務貿易佔比相對低，也是生產式服務發展滯後的例證。今年首季以來，內地人工智能發展現世界矚目的突破，帶來了良佳契機，期望能善加利用，以激活創新科技的研發，壯大獨角獸產業群，並加快新興技術與傳統產業結合，帶動投資並創造新產值。

過去美國第三產業在GDP佔逾八成，製造業佔比反而僅一成，是故特朗普政府要千方百計逼各路資金投資美國，強化製造業。反觀中國，生產式服務業發展相對落後，掣肘現代化產業發展，故中央提出要提升新質生產力。顯見中美經濟各有短板，正展開全面競賽。

美國關稅政策能否重建製造業，拭目以待。至於中國，要致力提升生產式服務業比重，同時要催谷消費，除了提供補助外，也得重點推動新型消費，如數碼、綠色與健康消費、智能家居、文化娛樂等發展，激發新的生產力，讓服務業與製造業能相輔相成，協同發展，才能全面提升產業「含金量」，促進投資並形成良好的循環生態，完善現代化產業體系，確保具備自主發展的條件。