關稅恐累內銀不良資產率升逾6%

標普指，在對等關稅公布前，已預期關稅衝擊會令內地2025至2027年實際經濟增長率平均放緩至4%，關稅可能打擊內地出口相關行業和就業，導致微小企業和無擔保零售貸款產生更多不良債務。按其基本情景預期，今年至2027年內地商業銀行不良資產比率，會在5.5至5.9%之間波動。

悲觀情景下，若內地2025至2027年的經濟增長平均為3%，則預計內銀的不良資產比率在5.6至6.4%之間波動，幾乎回到2022年新冠疫情時期水平。假設內地經濟增長平均可達5%的樂觀預期情況，預計內銀的不良資產比率將在5.2至5.6%之間波動。

內房市場穩助支持經濟

標普全球評級信用分析師陳俊銘表示，內地已經需要應對疫情、房地產低迷周期以及地方政府融資平台風險債務累積，現在還面臨美國對出口商品加徵關稅的額外壓力，對經濟造成的拖累將損害銀行的資產質量。同時，內地宏觀經濟狀況仍不明朗，取決於房地產市場的穩定等情況。