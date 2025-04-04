專家樓評：公屋富戶新政釋置業需求

政府收緊公屋富戶政策，對於入息超過限額的公屋租戶，除了需繳付更高的租金外，4年入息限額超出4倍但不多於5倍，亦必須遷出單位。此項新措施旨在加快公屋單位的流轉，並鼓勵富戶向上流動。

如公屋租戶預計將要遷出公屋單位，自願遷出的租戶可保留綠表資格4年。此外，租戶若購買私樓或以綠表購買資助房屋，則可在簽署轉讓契約並正式收樓後，才遷出公屋單位。

作為綠表人士，公屋租戶可以申請新居屋或綠置居，但每年只有一次申請機會，並且設有配額限制。由於往年居屋及綠置居都會超額申請，若未能成功抽中，便需等到下一年再次嘗試。如果擔心無法中籤，可以考慮購買未補地價二手居屋或未補地價公屋，這樣也能以相宜的價錢實現置業夢。

二手居屋印花稅睇齊私樓

關於未補地價二手居屋的申請程序，申請人須先填寫一份「購買資格證明書」，待房委會審批後，申請人將獲發為期12個月的有效證明書，並可在有效期內購買居屋第二市場的單位。目前，合資格的綠表買家可購買的二手居屋已在房委會官方網站的自置居所頁面上列出，申請人可以根據自己心儀的地區、面積及折扣率來挑選單位。

成功購買及簽訂臨約後，申請人須透過律師向房委會申請「提名信」，以確認買家的資格。確認後，申請人即可正式簽訂買賣合約及轉讓合同，完成買賣手續。二手居屋的印花稅計算方法與私樓相同。為了減輕置業人士的負擔，現時政府已將100元印花稅的優惠擴展至樓價400萬元或以下的物業。

申請按揭方面，綠表買家購買二手資助房屋的最長還款年期為30年，最長保證期為50年。根據購買單位的首次轉讓日期起計，首40年內，銀行可提供單位估值或買價（以較低者為準）最高95%按揭；而在第40年以後至第50年，最高按揭成數則降至80%。如對按揭事宜有任何疑問，建議尋求大型及專業的按揭中介公司協助。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明