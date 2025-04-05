東方日報B1：道指曾再瀉千七　勿撈底

中國對美國的關稅作出對等反擊，使全球貿易戰進一步升級！美股道指繼周四暴跌1,679點後，周五早段延續跌勢，一度瀉1,729點，低見38,816點。摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman警告，如果貿易戰持續下去，美國乃至全球經濟今年內都恐怕步入衰退；根據該行最新情景分析，全球經濟衰退風險已提高至60%。傳奇投資者、「債券大王」格羅斯亦提醒，美國股市正經歷史詩級的市場風暴，投資者切忌撈底。

摩通研究報告指出，全球經濟陷入衰退的風險已從40%上升至60%。「美國破壞性政策是今年全球前景的最大風險。」最新的關稅消息加劇了擔憂，貿易政策已變得比預期中更加不利商業。除了道指急跌外，標指周五早段亦跌277點或5.14%，低見5,118點；納指曾跌961點或5.8%，低見15,589點，較去年12月的盤中高位累跌逾兩成，步入「技術性熊市」。

格羅斯將今次美國的關稅政策，與1971年美元金本位制度終結相提並論，並指今次事件短期內難以解決，負面影響更是立竿見影。他說︰「特朗普不可能短時間內退縮，他的個性太強硬，不會這樣做。」同時，他建議想撈底的投資者繼續觀望，不要「試圖接住掉下來的刀」，因為之後股價可能會更加便宜。

目前市場唯一的希望是聯儲局能減息支持經濟。芝商所FedWatch工具顯示，市場預期今年內聯儲局會累計減息一厘的機率超過85%。

話雖如此，減息與否很大程度上要視乎通脹、就業數據的變化。最近公布的美國3月非農就業職位增加22.8萬個，遠勝預期；同月失業率則意外上升至4.2%。由富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）正手起刀落削弱聯邦開支，但上月新增政府職位仍達到1.9萬個，反而特朗普希望增加的製造業職位，僅新增1,000個，少過2月份的8,000個，以及市場預期的4,000個。

數據公布後，美國10年期債息跌勢稍緩，企穩於3.9厘附近；美匯指數亦一度反彈至102以上。多位聯儲局官員此前均表示支持不急於減息的立場。聯儲局主席鮑威爾稱，關稅對經濟的衝擊會比預期大，包括通脹較高和增長較慢，但聯儲局有義務穩定通脹預期，有條件再等一等才考慮是否調整息口。

繼續看好美股年底前有反彈的瑞銀財富管理，在最新報告中將標指年底預測大幅下調，從6,400點降至5,800點，相當於下調9.37%。同時，該行將標指成分股今年每股盈預測從265美元，下調至250美元，主因是關稅上調及經濟放緩將對企業盈利構成壓力。