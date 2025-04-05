「末日博士」魯比尼：特朗普回歸理性前　美股調整恐加深

美國總統特朗普提出對等關稅措施後，美股道指近兩個交易日累插逾3,000點，「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)估計，隨着特朗普減少對全球貿易的攻擊，股市的修正可能會加深，然後投資者情緒才會穩定下來。

外媒報道，魯比尼在意大利一次經濟學家及商業領袖聚會上表示，「由於不確定性，調整幅度可能還會更大一些。即使在接下來幾周看來，我們似乎將開始談判，局勢有所緩和，不過我認為市場仍會進行一些調整，最終會觸底。」

他又指，特朗普現時目光不再專注於美國股市，指大多數股票由人口的10%持有，因此股市調整對特朗普而言並不重要，反而更關心債券市場及美元，「較低的債券孳息率對擁有房貸、學生貸款、汽車貸款及信用卡債務的選民更有利。」

特朗普揚言不會退讓，魯比尼稱，如果特朗普是理性，他會選擇降溫。「他現在的說法是，希望有人給他一個『驚人(phenomenal)』的條件，否則他不會退縮。不過他必須這樣說，因如果他公開表示要談判並降溫，就失去籌碼。」

魯比尼目前傾向相信，雖然短期內市場可能因不明朗而繼續波動，但特朗普最終可能退讓，並將關稅減半，這使美國經濟增長在今年維持於介乎1至1.5%之間。

中長期來看，魯比尼對人工智能(AI)等科技進步推動經濟增長持樂觀態度，預計到2030年，美國經濟增長可能達4%。