納指陷熊 　恐慌指數飆50% 　專家悲觀：牛市已死

中國反擊美國的進口關稅政策，全球貿易戰升級，美股三大指數周五(4日)狂插，道指收報38,314點，瀉2,231點或5.5%，為2020年6月新冠疫情以來最大單日跌幅；標指挫322點或5.9%，收報5,074點；納指插962點或5.8%，收報15,587點，與去年12月16日創下的20,173點最近一次歷史新高相比，累積跌幅達22.7%，正式進入技術上的熊市。俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數飆50.9%至45.31點。

Bleakley Financial Group投資總監Peter Boockvar周五警告，股市與經濟密切相連。如果股市繼續下跌，並對高收入群體開支帶來負面影響，而政府開支正放緩，經濟出現衰退的風險將大幅提高。

美國Bowersock Capital行政總裁Emily Bowersock Hill直言「牛市已死」，毀掉牛市的是意識形態及自我傷害，認為雖然市場可能接近到達短期底部，但令人擔憂的是全球貿易戰對長期經濟增長的影響。

美國「十字標」全球投資公司投資總監周五表示，不認為股市已觸底。他指肯定會出現經濟疲軟，美國出現經濟衰退的機會已經由今年初的25%上升至50%。