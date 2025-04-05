葉尚志：內需股受關稅影響較少　康師傅料獲資金追捧

港股繼續以上周指出的整理整固狀態運行，並且在美國推出對等關稅政策的影響下，調整幅度出現進一步向下伸延，市場謹慎避險的情緒明顯增加，除觀望各國關稅政策的最新消息外，投資者也在預期內地刺激經濟政策力度將會加碼。走勢上，恒指跌穿23,198點的中短期支持位，打開向下調整空間，宜盡快回企至23,300點的好淡分水線之上來扭轉短期弱勢。

在3月底，康師傅公布截至去年12月底止全年業績，純利按年升19.8%至37.3億元人民幣，是連續第二年錄得有高雙位數的按年增長，其中，毛利率升1.3個百分點，是亮點所在，公司宣派末期息連同特別股息合共派發66.28分人民幣，股息率達到6厘水平，也算是高息股品種類別。

另一方面，由於內需消費股受關稅等外圍因素影響較少，相信康師傅有望獲得增量資金的流入，建議可於13港元以下買入，目標看15.5元，止蝕可定在11.2元。

第一上海首席策略師葉尚志