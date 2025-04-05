郭家耀：未來高淨值人群消費與投資邏輯更看重長期價值

胡潤研究院日前發布《2025胡潤至尚優品—中國高淨值人群品質生活報告》，該報告已連續第21年發布，旨在剖析中國高淨值人群的生活方式、消費習慣與品牌偏好。今年的報告覆蓋750位擁有千萬資產的高淨值人士，受訪者平均家庭總資產為4,750萬元人民幣(下同)，可投資資產達1,200萬元，平均年齡35歲，男女比例各佔一半。

2024年中國高端消費市場規模下降2%至1.63萬億元。受高端珠寶、腕錶等品類低迷影響，傳統奢侈品市場整體下滑超過8%，其中高端腕錶和珠寶分別下降22%和10%。與此同時，高端服務型消費如酒店、旅遊等則逆勢增長17%，成為市場亮點。豪華車市場出現分化，50萬至100萬元級豪華車市場增長12%，百萬級豪華車市場則萎縮13%。

高淨值家庭的物質消費有所下降，年均支出減少12%，其中購買汽車的預算從78萬元降至66萬元，珠寶、腕錶和藝術品的平均消費分別為42萬元、41萬元和35萬元。相比之下，教育、旅遊和健康服務的支出保持較高水平，分別為23萬元、23萬元和19萬元。

高淨值人群的消費重心正逐步從物質消費轉向服務與體驗型消費。旅遊、教育和健康穩居未來消費意願前三，分別佔比61%、59%和54%。同時，家庭顧問需求日益多樣化，健康相關服務如健身教練、營養師和家庭醫生備受青睞。

投資偏好方面，高淨值人群的投資熱情尚未完全恢復，黃金連續5年成為首選，佔比15.7%。A股和基金分別佔比12%和11.3%，保險投資增長至10.8%。與此同時，房地產投資繼續減少，境外資產在可投資資產中的佔比穩定在16%。香港、新加坡和歐盟國家依然是最受歡迎的境外投資目的地，其中歐盟熱度較去年上升5.5%。境外移居意願上升3.2%，新加坡、北美和澳洲仍為首選移居地。

儘管經濟信心連續3年下降，高淨值人群的整體幸福指數仍保持在8.5分。家庭活動和親友聚會是提升幸福感的主要來源，奢華體驗也受到關注。受訪者平均每年擁有24天假期，對旅遊、美食、溫泉和SPA等體驗型活動熱衷，國內偏愛三亞，國外首選馬爾代夫。

教育與子女規劃方面，子女留學的平均年齡為16歲，大學階段仍為主流，但佔比降至35%。高中及以下階段的留學比例逐年上升，美國、英國和加拿大是最受歡迎的留學國家。四成受訪者表示對子女的期望是自由、健康、快樂，僅7%希望子女自主創業。值得注意的是，近九成高淨值人群計劃未來兩年繼續深造，企業研學與線上學習平台最受青睞。這一現象反映出高淨值人群在經濟轉型背景下對持續學習的重視。

胡潤表示，過去20年中國高淨值人群在品牌選擇、消費方式和投資方向上發生顯著變化。從手機品牌的更迭到豪車市場的轉型，從高端奢侈品消費的下降到精神層面需求的上升，這些變化不僅反映個人價值觀的轉變，也折射出社會經濟環境的深刻變遷。未來，高淨值人群的消費與投資邏輯將更加注重長期價值與精神滿足，展現出更加理性與內涵的生活方式。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)