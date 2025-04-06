中信証券：關稅戰開打　金價走勢料先高後低

美國總統特朗普發起的關稅戰愈演愈烈，中信証券表示，對於大類資產，關稅對黃金的後續擾動，可能在推高金價的同時，存在先高後低的節奏變化。

本次公布的對等關稅政策，對於對美國貿易逆差愈大的國家力度愈大。通常這些國家的經濟穩定，並依賴對美出口及轉口貿易。因此這些國家大機會要跟美國進行深度的關稅博弈，被動接受高關稅而沒有應對的機會較小。

後續更加重要的是，特朗普發起的關稅戰將如何演化。中性情形假設為：其他國家對美國發起貿易反制、美方再加碼關稅，在層層博弈後最終一方放棄，以更加劣勢的條件換取關稅降低。在這種情形下，避險資產如黃金可能是繼續上行，而後在不確定性消退、關稅穩定後回調的節奏。

從特朗普宣布對等關稅政策到落地實施仍有時間差，即便政策落地後，特朗普也可能在政策表態上做出較大改變。此外，美國的主要貿易夥伴尚未公布應對措施。市場面對如此多的不確定性，極難形成穩定預期，因此短期內黃金市場可能有較大波動。

中信証券提到，耶魯研究表明，若美國平均關稅稅率提升1%，則個人消費開支(PCE)物價指數會提升0.1%。該行測算對等關稅若全部落地(不考慮反制措施)，美國加權平均關稅稅率將提升17.9%，對應推升美國PCE約1.8%，會對美國經濟產生較大的負面衝擊。

該行又指，市場避險情緒濃厚，美國聯儲局減息預期升溫，市場預期年內聯儲局減息次數升至3次。考慮到特朗普關稅落地後將在第一季後的美國通脹中顯現，並且市場通脹預期已經在第一季明顯上升，因而此輪聯儲局減息或將較為被動，或會在就業等經濟數據明顯惡化後才重啟減息。