諾獎得主克魯格曼：特朗普於貿易議題已徹底失控

美國總統特朗普的對等關稅計劃遠超市場預期，引發金融市場劇震。美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)認為，特朗普在貿易議題上已經徹底失控(He's gone full-on crazy)。

其中問題所在，不但是特朗普提出的關稅稅率遠超各方預期，更在於其對外國貿易夥伴作出虛假指控。克魯格曼稱，特朗普究竟是故意撒謊，抑或純粹無知，仍無法確定，這些言論既會激怒貿易夥伴，也將令美國失去回旋餘地。

特朗普聲稱其他國家正對美國商品徵收超高關稅，而他徵收的對等關稅，只是其他國家對美國徵收關稅的一半。為進一步說明問題，克魯格曼列舉特朗普所宣稱的關稅數據。

克魯格曼指，特朗普擺出的所謂「外國對美國徵稅稅率」，這些數據簡直荒謬。以歐盟為例，與美國類似，歐盟的實際平均關稅不足3%。惟在特朗普提供的數據中，歐盟對美國徵收的關稅達到39%。

克魯格曼對此感到疑惑，「這個39%的數據是從哪裡來呢？」他提到，許多人估計特朗普會把增值稅計入關稅，雖然增值稅根本不屬於關稅範疇(歐盟本土企業與美國出口商同樣要繳納)，而且完全不構成貿易壁壘。然而，即使特朗普計錯，歐盟的增值稅稅率也在約20%，所以仍不可能得出近39%這一稅率。

克魯格曼又指，特朗普至今仍聲稱美國每年補貼加拿大2,000億美元。此數有兩大謬誤：既錯把加拿大對美國的貿易順差，看作是美國「補貼」加國，更將實際貿易順差誇大3倍。縱使許多人已指出這個錯誤，特朗普仍「死撐」，就如領導政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克，宣稱大量已故人士仍在領取社會安全(Social Security)福利。

克魯格曼提醒，如果仍有人期待特朗普會回頭是岸，他這場充斥超高關稅稅率及對貿易夥伴不實指控的講話，足以掐滅這些人的最後一絲幻想。