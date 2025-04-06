浸潤光刻之父林本堅：倘再催谷內地　半導體界DeepSeek或誕生

有「浸潤光刻之父」之稱的台灣清華大學半導體研究學院院長、台積電前研發副總經理林本堅近日接受媒體訪問時表示，內地可能重新定義半導體行業，甚至可能誕生類似DeepSeek的突破性成果，「我們一天到晚逼他、逼他，他沒有辦法，他非常努力去投資去發明，說不定出來一個東西把大家都完全嚇到，就像DeepSeek一樣。」

他指，內地不一定猛攻7納米及5納米等先進製程，而是可以通過新材料、新架構，用7納米的製程實現5納米甚至更先進製程的功能。

如同衝擊全球算力的DeepSeek一樣，不用遵循常規路線，卻能以更快、更好的方式達成目的。他稱，「或許用新的材料，用新的架構，就可以達到原來要縮小的那個事情，比如說最近不是有那個DeepSeek，他不跟你們用同樣的方法，但是達到一個更快更好的目的。」

林本堅續指，如果外界持續逼迫內地在半導體領域進行投資及研發，未來完全可能誕生「半導體界的DeepSeek」。這種突破可能會讓台積電在2納米、3納米等製程上的努力完全抹去，他認為這樣就麻煩，因為內地價格低、市場又大，非常努力去投資及發明，「可能像DeepSeek一樣把大家完全嚇到」。