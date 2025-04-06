投資推廣署：香港超級聯繫人角色有助扭轉地緣不明局面

香港積極招商引資，投資推廣署助理署長吳國才周日至四(6至10日)出訪中東，主要到訪沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)。吳氏表示，在環球局勢日趨複雜及地緣政治不明朗的情況下，中東國家正積極進行多元化投資。香港作為全球金融中心，以及內地、亞洲和世界其他地區之間的「超級聯繫人」，有着獨特的優勢扭轉局面。

他提到，香港擁有健全的法律制度、資金及資訊自由流通，以及與國際接軌的法規。除了金融之外，香港也是貿易、物流、創新和專業服務的樞紐，是中東合作夥伴開拓內地及亞太地區市場的門戶。

是次出訪主要加深與這些蓬勃市場的經濟聯繫，並宣傳香港是中東企業開拓內地和亞太地區市場的首要門戶。他將在訪問利雅得、吉達和杜拜期間，將參加與智庫Asia House共同舉辦的多場圓桌會議，與會者包括知名企業、家族辦公室和投資者代表，亦會與中東企業代表會面，討論在香港開展業務如何有助推動其擴展全球業務的策略。投資推廣署會積極促進兩地的互利夥伴關係，推動各地的創新發展和經濟增長。

近年，香港與包括沙特阿拉伯和阿聯酋在內的海灣地區，在金融、貿易和投資的合作日益加強。2023年，香港與海灣阿拉伯國家合作委員會的商品貿易總額達216億美元。另外，香港金融市場多元化，為伊斯蘭金融發展提供了一個有利的平台，而港府在2014年9月、2015年6月和2017年2月分別發行三批美元伊斯蘭債券。