廖嘉豪： 對等關稅後續發展　或利好美元及日圓

美國最終對等關稅細節較預期強硬，並推高美國的有效關稅稅率至25%以上，遠高過市場預期。關稅後續發展以及對央行的影響或支持美元上升，日圓則較大機會做好及跑贏非美貨幣。美匯指數支持或在200周線的102.48至102.52區間，有機會先上試55周及200天線104.94至104.97，最終或可挑戰55天線約106.48。美元兌日圓阻力或在200天線的151.62至151.83區間，執筆時已跌至目標水平的146.5，最低或可見144.13。

美元在特朗普公布對等關稅細節後跑輸主流貨幣，主要因為市場目前擔心關稅拖累美國大於環球其他國家，但當市場繼續評估關稅影響時，屆時憂慮的焦點或由只限美國擴至環境經濟。亞洲和歐洲政府採取更有利的政策或提振中國科技股和歐洲周期股等個別行業的盈利預期。

然而，由美國主導的潛在經濟放緩加上關稅，最終將損害在美國展開業務的各環球企業，尤其英國和歐洲股市有約四分之一的收入來自美國，因此避險環境最終或有利美元。日圓的避險角色及亦可在美元回升期間跑贏其他非美貨幣，日圓過去一周已分別跑贏歐元、英鎊、澳元、紐元及加元0.9%、1.3%、2.5%、2.0%及2.0%。

關稅對央行的影響同樣或利好美元。關稅或增加美國滯脹風險，即使關稅或令聯儲局增加憂慮經濟放緩，但當局亦無法忽略推高通脹的風險。最終聯儲局減息幅度或需比目前市場預期大，但若通脹數據較預期高則有機會令聯儲局延遲減息。

相反，美國關稅對環球其他地區影響多與減慢當地經濟增長相關，甚至有機會增加歐洲通脹放緩的風險，因此，其他地區央行或可以比聯儲局較快及較深減息，美元利率相對其他地區高或可支持美元回升。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪