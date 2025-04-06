美全面開打「關稅戰」　港府：會繼續保持自由港地位

美國對全球開打「關稅戰」，有本港財金官員發表網誌稱，堅決反對所謂的「對等關稅」，強調港府會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等的自由便捷流動。

該官員稱，美國的行徑，令市場憂慮多年來國際上以規則為本的多邊貿易體制時代已成過去，全球貿易和經濟將進入不確定和較動盪的時代。鑒於國際貿易戰升級的風險正逐步增加，對全球經濟及國際貿易帶來沉重壓力，市場氣氛轉趨悲觀。此時此刻，本港更須保持警惕，並以底綫思維做好充分準備。

地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響。港府一直密切留意和評估有關情況和發展，並從多方面為本地企業提供支援，包括資金周轉，例如繼續透過出口信用保險局加強為從事貿易的企業，提供出口信用保險支援，而金融管理局亦會繼續積極協調銀行界，幫助中小企應付資金周轉需要；開拓新市場，例如通過「BUD專項基金」，支持香港企業發展品牌、升級轉型及拓展新市場；通過資助計劃，支持企業加快數碼轉型，並把握電商機遇；以及及時提供資訊，協助它們更好掌握市場情況，並管理風險。