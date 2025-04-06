陳政深：港股進一步轉弱風險大

投資市場近日走勢，可說預期之中，但卻出乎意料之外。美國總統特朗普落實關稅政策，基本上已是板上釘釘，然而股市反應仍然甚大，顯示市場未有預期其力度竟如此之大。

上星期港股僅有四日市，全周下跌逾2.5%或876點。更重要者，為整體中期技術走勢轉差，指數已連續四星期下跌。正如本欄上周所指，指數對上三次按周計出現跌幅，其接下來之中期走勢均難以樂觀，且上周五恒指更曾失守50天線(現處22652點)，此水平進一步失守相信只是時間問題，下一站勢直指22,000點之下水平。

策略上，當指數走勢已告轉差，而早前帶領大市向上之股份均顯著向下，現階段必須調整倉位，尤其是重磅科技股。

走勢上，泡泡瑪特年初尚處於80元水平，短短一季已升逾一倍，趁勢回吐實屬正常，而在大型股份當中，泡泡瑪特是少數仍大幅偏離10天線(現處於149元)的股份，而其50天線更處120元左右，後市不排除有更深一段的回吐，投資者可於近145元位置再行收集，以在目前市況下增加安全水位。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)