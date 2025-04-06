高盛推薦鐵打股抗貿戰風暴　呢一隻6個月累升兩成夠硬淨？

美國總統特朗普遠超市場預期的對等關稅大招撼動金融市場。高盛向投資者大派貼士，指一些股票可以在動盪市中尋求避險。

為應對更多市場動盪，高盛首席美國股票策略師David Kostin下調該行對標指的年終目標，從6,200點降至5,700點，低於該指數年初水平。

在這一最新預測下，Kostin認為，投資者應將資金投入羅素100指數成分股中，那些在過去10年展現出高於平均水平的盈利增長穩定性、未來盈利預測健康、以及與目前市場波動的主要主題驅動因素關聯度較低的股票。換言之，即那些最不受貿易戰、關稅、通脹及經濟增長等因素影響的股票。

其中，軟件及服務提供商Amdocs入選高盛篩選名單。其過去10年EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)增長的變幅僅5個百分點，分析師預計其2025及2026年的每股盈利增長將達8%。該股今年升幅近7%，同期標指則跌約6%。Amdocs獲7位分析師一致給予「買入」評級。

此外，食品及藥品零售商Kroger也在名單之列。其過去10年EBITDA增長變幅為32個百分點，分析師預計其2025年每股盈利增長5%，2026年增長8%。25位分析師中，13人予其「強力買入」或「買入」評級。Kroger股價近期跑贏市場，過去6個月漲約19%，年初至今升幅超過11%。

另一股份是醫療器材公司Boston Scientific，其近6個月升幅幾乎與Kroger相同。該公司入選高盛篩選名單，其過去10年EBITDA增長變幅為29個百分點，同時市場預計其今年及明年的每股盈利增長將達14%。