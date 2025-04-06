【拓內銷】調查：內地清明假期人均支付金額均5%

旅遊目的地方面，上海、北京、杭州、廣州、深圳、成都、南京、重慶、武漢、西安等城市最熱門，張家界、景德鎮、清遠、舟山台州等靠近熱門城市圈的二、三線城市增長最快。

出行方式方面，自駕遊以及搭乘飛機或高鐵後落地自駕遊是主流，該趨勢更帶火租車市場。飛豬數據顯示，清明假期國內租車訂單量年增41%，平均租車時長為3.1天，成都、海口、三亞、廣州、昆明、杭州、北京、重慶、大理、西安等旅遊強市及周邊市縣是自駕遊熱門區域。

內地今年清明假期不調休，但在「請4休9」的帶動下，清明假期出境遊熱度持續增長，且出行周期較去年顯著提早。飛豬數據顯示，假期開始前2天就已經出行的出境遊訂單量較去年同期成長近兩成。假期期間，境外票券、國際郵輪、境外火車票的訂單量分別較去年同期成長56%、172%、293%。

外遊地區方面，日本、香港、南韓、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳門、法國、澳洲等是清明假期出境遊熱門目的地，巴西、沙特、摩洛哥、荷蘭、意大利等目的地增長較快。