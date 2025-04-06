大公國際：房地產業對華經濟拖累收窄　量升價穩趨勢持續

內媒報道，內地評級機構大公國際近日發表中國主權信用等級評定報告，評定中國本、外幣主權信用等級均為iAAAsc，評級展望穩定，認為中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件及基本趨勢沒有變。此外，中國房地產行業在強政策定力調控下，對經濟的拖累持續收窄，「量升價穩」的趨勢持續。

該行分析，政府從供需兩端持續優化房地產政策，推動房地產市場止跌回穩。在房地產市場供求關係發生重大變化的新階段，住房需求已出現由「有」向「優」的轉變，房地產也由增量建設為主，轉向增量提質及存量改善並重，房地產新發展模式正構建。土地出讓收入預計止跌趨穩，地方財政構建從應急治理向可持續發展的長效機制，推動「土地財政」有效轉型。

該行又認為，財政政策兼顧逆周期功能發揮和管理質效提升，推動短期平衡型財政向中長期功能型財政轉變，經濟高質量發展與可持續財政構築的良性循環基礎進一步夯實。

此外，政府財政空間充裕，其優結構與化風險並舉的債務管理機制，將使財政體系在經濟高質量發展中實現韌性進階，政府本幣償債能力極強。國家總外債負擔率保持低位，經常項目持續順差、龐大的外匯儲備、淨債權國地位，以及人民幣國際化的穩步推進，保障政府極強的外幣償債能力。