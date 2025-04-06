陳鳳珠：美國加徵汽車關稅或推高通脹

美國對所有進口汽車加徵25%的關稅，由於之前美國對進口乘用車及貨車分別徵收2.5%及25%的關稅，因此加徵後乘用車及貨車的進口關稅將分別增至27.5%及50%。美國加徵汽車關稅的目的為增加稅收收入以及鼓勵汽車製造業重回美國設廠，以推動當地經濟發展。

惟事實上，美國的汽車產業高度依賴進口，據美國汽車製造商協會的數字，2024年美國的新車銷售為1,590萬輛，其中進口汽車達到757萬輛，佔比為47.6%。其中來自墨西哥的汽車達到258萬輛，佔美國總汽車銷量的16.2%；來自韓國的汽車為137萬輛，佔總銷量的8.6%；來自日本的汽車達到131萬輛，佔總銷量的8.2%；來自加拿大的汽車為114萬輛，佔總銷量的7.2%；來自德國的汽車為43萬輛，佔總銷量的2.7%。以上五個國家的汽車進口達到683萬輛，佔美國總汽車進口量的九成，因此最受美國加徵關稅的影響。

由於各大車廠均有在墨西哥設廠，如通用、福特、豐田、本田、日產、現代、大眾等，因此加徵關稅將嚴重打擊車企的營運，最終有機會將產品加價，將成本轉嫁予消費者，或會令美國的通脹壓力升溫。不過，由於經銷商一般會囤積兩至三個月的汽車庫存，因此預期關稅影響會延遲反映。

美國藉由加徵關稅推動車企將生產線遷至美國，由於美國為韓國及日本汽車出口的最大市場，分別佔韓國汽車總出口量的五成及佔日本總出口量的三成。因此，韓國現代汽車已計劃在2028年前投資90億美元，將在美國的汽車產能提高至120萬輛。而日本車企早就於美國建設廠房，且2024年日本汽車製造商於美國生產的汽車數量已超過從日本出口到美國的汽車數量。

至於2024年內地出口到美國的汽車只有11.6萬輛，佔內地汽車總出口量的1.8%，因此美國加徵汽車關稅料對內地車企的影響甚微。內地汽車出口的市場主要為俄羅斯、墨西哥、阿聯酋、比利時、沙特、英國、泰國等國家。由於東南亞、中東等地區汽車自主品牌相對較少，滲透率低，因此成為內地出口的主要對象，未來「一帶一路」國家、金磚國家、東盟、中東等地區將會為內地車企出海的重要區域。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)