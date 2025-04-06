陳樂怡：萬洲國際現金流大升利派息　宜伺機吸納

美國總統特朗宣布對貿易夥伴設立10%的最低基準關稅，並會對某些貿易夥伴徵收更高關稅。其中中國進口產品的關稅為34%、歐盟產品關稅是20%、英國和巴西10%，日本、南韓、印度分別是24%、25%和26%，對越南和柬埔寨產品的關稅分別高達46%和49%。

加稅幅度超預期，而且東南亞供應鏈基本上無一幸免，出口股首當其衝。市場料審視美國滯脤風險、各國的反制措施以及企業的營運韌性，恒指料下試2月中低位22,436點的支持力度。

集團預計今年美國銷售額錄得低至中單位數增長，營運利潤達11億至13億美元，指引預告穩健增長。集團自由現金流大幅提升，增強派息能力。估值上，現價對應2025財年預測市盈率7.9倍，高於過去5年平均水平，預測股息率6.4厘。建議股價回調至近20天線，即6.84港元收集，目標價8.2元，止蝕價6.17元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)