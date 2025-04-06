瑜一‧天海單日沽61伙　周四新一輪現樓發售35伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周日(6日)以先到先得形式發售69伙現樓單位，發展商指出，今日最終售出61個單位，套現逾5.8億港元。同時落實於周四(10日)次輪現樓銷售35伙兩房戶，折實呎價約19,909元起。

集團銷售總監封海倫表示，今日成交價最高單位為第1A座11樓C室，實用面積591方呎，兩房連儲物室間隔，享維港景觀，以1,866.15萬元成交，呎價約31,576元。至於最大手買家購入4伙一房單位，涉及成交金額約2,936萬元。售出單位買家佔約六成來自九龍區，普通話拼音買家則佔整體約三成。

她指出，連同日前招標成交的兩伙三房單位，項目以現樓形式推售後5天內速沽63伙，由於向隅者眾，為回應市場需求，今日上載最新銷售安排，周四晚上7時以先到先得形式進行新一輪現樓銷售，推售35伙兩房單位，包括盡推所有面向西九龍方向的可售兩房戶。

該批兩房單位包括19伙位於第2B座B室的兩房梗廚戶型、10伙位於第2B座C室的兩房梗廚單位、5個位於第2B座E室的兩房開放式廚房單位，以及1個位於第1A座C室的兩房連儲物室單位。實用面積426至591方呎。扣除最高折扣及優惠後，折實售價1,045.21萬至1,684.62萬元，呎價約19,909至32,113元，平均呎價約23,979元。

入場單位為第2B座3樓B室，實用面積525方呎，兩房梗廚間隔。整批單位以定價計，市值逾5.1億元。整個瑜一系列已累售533伙，套現逾86億元。