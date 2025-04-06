周末十大二手屋苑僅錄6宗成交　按周勁挫57%

周末二手交投回軟，中原指出，周六、日(5日及6日)十大屋苑錄得6宗成交，按周同期減少8宗，顯著回落約57.1%，重返5周前的低位，當中零成交項目多達6個，亦增兩個。至於，清明節3日假期合共錄得16宗成交。

周末期間未聞成交的屋苑包括鰂魚涌太古城及康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園，以及將軍澳新都城與東涌映灣園。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場持續搶佔市場購買力，加上部分市民趁清明假期外遊，令周末十大屋苑成交大幅回落。

港島區三大屋苑本周六、日全部零成交，中原楊文傑表示，部分市民趁清明節連假外遊，而近日外圍氣氛轉趨緊張，股市波動，部份買家對入市轉趨謹慎。而3日清明假期，康怡花園睇樓氣氛平靜，只錄得1宗成交；單位為Q座高層2室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以600萬元易手，折合實用呎價12,876元。屋苑本月暫錄兩宗成交，平均呎價約11,990元。該行盧鏡豪則稱，海怡半島3日假期未錄成交，本月暫時錄得1宗買賣。

該公司張光耀亦指，3日假期太古城只錄得1宗買賣成交，單位為南海閣中層G室兩房戶，實用面積約587方呎，以853萬元連租約沽出，呎價約14,532元。屋苑本月暫錄得6宗成交。

另外，周六、日十大屋苑交投量以新界區佔多，共有4宗成交，其中，沙田第一城錄得3宗最多，天水圍嘉湖山莊則有一宗。中原伍耀祖表示，近日全球股市震盪，影響市場氣氛，物業市場買家入市態度亦轉趨審慎；3日假期嘉湖山莊睇樓氣氛較淡，合共錄得3宗成交，包括景湖居13座高層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，叫價420萬元，減價20萬元，以400萬元沽出，呎價約8,969元。原業主2017年5月以416萬元購入單位，持貨近8年，帳蝕16萬元，單位貶值約3.8%。

至於，九龍區的荔枝角美孚新邨及茶果嶺麗港城周末期間各錄1宗成交。

此外，該公司關偉豪稱，清明節及周末3日將軍澳新都城只錄得1宗成交，單位為1期5座高層D室，實用面積約526方呎，成交價665萬元，實用呎價12,643元。