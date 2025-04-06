香港Web3嘉年華匯集400專家　捕捉「第四次工業革命」機遇

Web3(第三代互聯網)年度盛會《香港Web3嘉年華》由周日(6日)至周三(9日)在香港會議展覽中心進行，一連4日的活動將有近40場精心策劃的主題論壇，匯集超過400位全球頂尖的專家學者與產業領袖，分別橫跨科技、金融、安全、娛樂等多個垂直領域，旨在為投資者、開發者及專案方提供一個跨界融合、全面深入的交流平台，分享各自領域的獨特見解與前瞻趨勢。

活動由萬向區塊鏈實驗室與HashKey Group共同推出的Web3活動品牌，由W3ME承辦。今年場地規模達1.4萬平方米，較往屆擴容1.5倍；主會場．春今早舉行《星鏈紀元：公鏈的星辰與大地》的主題演講，邀請包括萬向區塊鏈實驗室董事長、Hashkey Group董事長兼CEO肖風、TON基金會董事會成員Steve Yun、Solana Foundation總裁Lily Liu等人出席，發表真知灼見。

冀共同構建開源商業治理系統

肖風在發言時提到，歷史每一次工業革命均伴隨一場金融革命，隨着數碼化及智能化的「第四次工業革命」的到來，相信區塊鏈金融(DeFi)能夠成為新的金融基礎設施。過去的傳統金融透過增加槓桿來提升投資收益，而DeFi則透過加快交易速度，提升資金周轉的頻率，在風險不變的情況下獲得利潤。他希望業界能共同建立一套新的商業治理系統，在開源的情況下，於區塊鏈創造一個可以追蹤且不可篡改的資訊鏈。

4日活動將通過4大會場春、夏、秋、冬的不同主題，展開深度探討，主會場將聚焦核心議題，其餘3大活動會場則同步呈現多元主題論壇，演講嘉賓與話題不僅涵蓋監管、技術基礎設施與公鏈生態、AI、Depin、RWA、Payfi、加密金融等Web3產業焦點，更橫跨Web2至Web3、傳統金融、大學學術、安全隱私、互動娛樂、產業級應用落地等多元化領域。

邀港府官員闡述最新政策動態

同時，大會亦為投資者、開發者及專案方搭建全方位交流平台，精心設置Open Stage和Game Village等兩大會場，以及佔地600平方米的互動中心，參會者可以親身體驗Web3的技術，並可從中結識新朋友、拓展人脈，共同打造充滿活力與創新的Web3社區。

在明日(7日)上午的活動上，嘉年華的主會場·春的舞台上，除了萬向集團董事長魯偉鼎之外，更邀請財政司司長陳茂波分享香港虛擬資產政策的最新動態；證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀闡述虛擬資產在香港的最新發展及香港資管業與Web3產業合作機遇；以及立法會議員(科技創新界)邱達根分享香港穩定幣監管框架的最新進展。