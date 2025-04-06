洪水橋滙都周日再沽出7伙
2025年04月06日 20:44
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滙都
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都項目銷情持續，集團執行董事關堡林表示，周日(6日)截至下午6時，項目單日再沽出7伙，三天假期共售出16伙，套現超過7,700萬港元。
期內售出單位成交價介乎439.1萬至571.39萬元，包括今日沽出的兩伙連天台特色戶，其中2座12樓A08室，實用面積448方呎，兩房間隔，附設286方呎天台，成交價539.84萬元，呎價12,050元。另一伙為1座12樓B06室兩房連天台單位，實用面積439方呎，天372方呎，以502.39萬元售出，呎價約11,444元。
另外，滙都第3座3樓B02室，實用面積440方呎兩房戶，今日亦以444.51萬元成交，呎價10,103元。至於2座3樓A08室，成交價480.59萬元，呎價10,727元。
關堡林指出，滙都預計關鍵日期為今年6月底，樓花期極短，加上政府致力發展北部都會區，有買家看好後市，趁兒子剛滿18歲即購入單位作成年禮物，而用家及投資者亦把握最後機會入市，4月首6天項目暫售出19伙，整個項目至今已售出單位955伙，累積銷售逾93%單位，全盤只餘約70伙供發售。