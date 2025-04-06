新盤市場長周末共150宗成交

新盤市場於3天長假期(4至6日)合共錄得約150宗一手成交，其中今日首度以現樓形式公開銷售的何文田站上蓋項目，單日沽出61伙，並隨即落實周四(10日)展開新一輪賣樓。至於新界西北餘貨盤亦有不俗銷情，元朗洪水橋項目今日亦錄8宗成交。

瑜一‧天海單日沽61伙 周四新一輪現樓發售35伙

●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周日(6日)以先到先得形式發售69伙現樓單位，發展商指出，今日最終售出61個單位，套現逾5.8億港元。同時落實於周四(10日)次輪現樓銷售35伙兩房戶，折實呎價約19,909元起。

集團銷售總監封海倫表示，今日成交價最高單位為第1A座11樓C室，實用面積591方呎，兩房連儲物室間隔，享維港景觀，以1,866.15萬元成交，呎價約31,576元。至於最大手買家購入4伙一房單位，涉及成交金額約2,936萬元。售出單位買家佔約六成來自九龍區，普通話拼音買家則佔整體約三成。

瑜一‧天海公布新銷售安排 個別單位減價接近兩成

●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周日(6日)公布最新銷售安排，將於周四(10日)現樓發售35伙，個別單位減價接近兩成。

根據價單資料，其中34伙更新價單調減售價，同時更改折扣優惠，對上於去年9月提供最高15%折扣，另設8.8萬元「花好月圓」直減優惠，最新改為劃一最高16%折扣，以折實售價計算，減幅由約10.4%至19.5%不等。

其中，減幅最大單位為2B座3樓B室，實用面積525方呎，兩房梗廚間隔，折實售價由1,297.73萬元，大幅下調至1,045.21萬元，最新呎價約19,909元。

洪水橋滙都周日再沽出8伙

期內售出單位成交價介乎439.1萬至571.39萬元，包括今日沽出的兩伙連天台特色戶，其中2座12樓A08室，實用面積448方呎，兩房間隔，附設286方呎天台，成交價539.84萬元，呎價12,050元。另一伙為1座12樓B06室兩房連天台單位，實用面積439方呎，天372方呎，以502.39萬元售出，呎價約11,444元。

另外，滙都第3座3樓B02室，實用面積440方呎兩房戶，今日亦以444.51萬元成交，呎價10,103元。至於2座3樓A08室，成交價480.59萬元，呎價10,727元。

關堡林指出，滙都預計關鍵日期為今年6月底，樓花期極短，加上政府致力發展北部都會區，有買家看好後市，趁兒子剛滿18歲即購入單位作成年禮物，而用家及投資者亦把握最後機會入市，4月首6天項目暫售出19伙，整個項目至今已售出單位955伙，累積銷售逾93%單位，全盤只餘約70伙供發售。

凱和山兩房成交價543萬元 呎價10887元

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山已屆現樓，毗鄰國際學校，步行約10分鐘即可達黃金海岸商場，吸引不少家庭客戶入市。

啟德海灣第1期兩日5宗成交 套現5117萬元

成交單位包括2B座25樓A室，實用面積586方呎，三房連套房間隔，享開揚海景，成交價1,292.6萬元，呎價約22,058元，買家購入單位作自住用途。

項目設有逾15萬方呎會所及園林，設施包括三大室內外游泳池、24小時健身館、室內外童樂天地、多功能運動場及宴會廳等，吸引不少用家及長線投資者。