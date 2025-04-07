獅騰控股獲授認購期權以收購盟拓數字科技100%股權

各授予人承諾，就2025年1月1日至2027年12月31日止3個財政年度，目標公司之收入總額不得低於5.4億人民幣及目標公司之除稅後淨利潤總額不得低於6,600萬人民幣。

盟拓數字科技是一家總部位於中國的人工智能(AI)及企業軟件公司。公司已為中國及亞洲地區超過1200家知名國有及民營企業提供包括大數據及軟件解決方案在內的AI技術解決方案，擁有一支超過300名AI及技術工程師組成的團隊。

若公司行使認購期權並完成對目標公司的收購，不僅將為公司帶來超過1200家企業和品牌客戶的合作基礎，協助其將數碼業務擴展至東南亞市場，還將促進公司與目標集團的業務擴展與增長。此外，公司已與目標公司簽訂獨家合資協議，共同開發並推出AI平台Geene。雙方亦成功推出Geene TurboGT—全球速度最快、回應時間低於1秒的生成式AI應用之一。公司堅信，若成功收購目標公司，將進一步產生突破性的協同效應和機遇。