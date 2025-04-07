李偉傑：全球再保龍頭穩步邁向高質量發展

財產再保險境內外業務齊頭並進，境內業務的保險服務收入為225.57億元，同比增長1.6%；綜合成本率為99.86%。境外業務保險服務收入為233.58億元，同比增長11.5%；總保費收入為265.60億元，同比增長14.1%；綜合成本率為89.38%。境外業務增速亮眼，自收購以來，橋社實現高質量發展，2019至2024年五年間保費複合增長率達18.3%，年均經濟資本回報率達12.6%。

集團人身再保險聚焦保障型業務，承保效益持續改善，保險服務收入為98.46億元，分保費收入為642.67億元。公司戰略性發展保障型業務，創新醫療險產品，積極布局長期護理險和失能險等新興風險領域，推進健康險與健康產業的融合創新。境內保障型業務的分保費收入為226.85億元，其中效益型醫療險業務與年度可續保保障型業務的分保費收入佔比達87.5%，同比增加11.9個百分點。

集團總投資收益飆升86.9%至173.89億元，總投資收益率達4.83%，同比增加2.06個百分點。境內股票的綜合收益率超過滬深300基準600個基點以上，境外股票的綜合收益率亦超過恒生指數基準500個基點以上，實現良好的超額收益。集團資產配置的穩健性凸顯，風險管控有效，各經營主體的綜合償付能力充足，中再產險為225%，中再壽險為208%，大地保險為285%，集團合併為194%。償付能力充足率維持高位，集團連續11年保持標普全球評級「A」以上，並且連續15年保持貝氏評級「A（優秀）」，評級展望穩定，風險抵禦能力處於行業前列。

中國再保以「建設世界一流綜合性再保險集團」為目標，持續強化科技賦能與全球化布局，聚焦高效益業務，充分發揮再保險主責主業優勢，堅守保險業經濟減震器和社會穩定器功能定位。在宏觀經濟復甦與行業轉型的機遇下，公司憑藉穩健的財務結構與戰略定力，有望進一步鞏固市場地位，為股東創造長期價值。關注其高成長潛力，逢低布局分享發展紅利。預期將在100天移動平均獲得支持，建議可以現價吸納，中線目標為1.35港元。

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)