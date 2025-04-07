李偉傑：港股或下試兩萬點　可考慮低吸騰訊、美團、港交所

中國反擊美國關稅政策，全球貿易戰升級，美股上周四及五急挫、道指兩日累挫逾3,800點，港股亦難逃「黑色星期一」，低開逾2,100點。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑指，要留意關稅有沒有商討的餘地，暫時股市仍存很大不確定性，難以預料，短線有機會下試20,000點，此水平有一定值博率，尤其可以留意貿易關連度較低的股份，不失為逐步吸納的好時機。

市場憂慮環球經濟衰退，原油需求前景暗淡，牽動國際油價上周五(4日)創下4年來新低。李認為，悲觀情緒正在股市發酵，油價將繼續受到全球關稅政策的影響，並隨著市場表現而波動。李相信，若股市出現反彈，油價也有可能隨之回升，提醒投資者留意未來兩周的關稅狀況。