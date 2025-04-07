全球匯市掀波瀾　美元前景向淡　專家：有需要可先暢部分外幣

關稅衝擊擾亂外匯市場。上古國際集團董事梁彥穎表示，若美國的關税措施只針對中國，或許對中國不利，但如今關稅針對全世界，就一定對美國自己不利。若繼續堅持措施，美國經濟必陷入衰退，通脹一定上升，倘再加上美國政府效率部的裁員減薪計劃失敗，美元必跌。

他續指，非美貨幣周一(7日)早上跌勢喘定、甚至有止跌回穩迹象，想必投資者已想通美國經濟政策混亂，即使今次關稅措施最後撤銷，亦已證明美國總統特朗普的經濟政策朝令夕改，全球大行往後不敢再大舉投資美國，所以美元的資金後向定必流出多過流入，美匯將下跌。英鎊兌美元有機會重上1.3關口；澳元兌美元重上0.62；日圓、歐元、黃金均可上升。

此外，若內地能善用這次機會，因人口多及製造業發達，美國自我封閉後，有機會成為全球消費大國，成為各國貿易對象。如此一來，人民幣只會短期受壓。

因此，他認為有自用需要的市民，可趁調整先暢30至50%比例的外幣。

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