陳浩濂：推進兩項完善市場競爭力立法建議　冀年中提交立法會

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，今年繼續全速推動香港證券市場的高質量發展，積極研究新措施，創造更多新增長點。政府會聯同香港證監會和香港交易所繼續緊貼海外及本地市場的變化和需要，就完善和發展市場持續進行研究，而港交所和證監會亦會充分了解持份者需要，並適時提出具體建議。

他指，現正兩項完善市場競爭力的立法建議，目標在今年年中將相關附屬法例修訂提交立法會進行先訂立後審議的程序。

他提到，為進一步滿足投資者風險管理的需要，證監會建議修訂《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則》，提高以香港3大股票指數，即恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數為基礎的期貨及期權合約的現有持倉限額。措施旨在於維護金融安全的前提下，增加投資者使用工具的彈性。

另一項是實施電子化公開發售認購流程。他指，目前，《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》(下稱《類別豁免公告》)容許公司採用混合媒介要約安排，在毋須附上印刷本招股章程的情況下，分發印刷申請表格。在市場的廣泛支持下，證監會建議移除《類別豁免公告》中有關准許混合媒介要約的豁免條文，以全面落實電子化公開發售認購安排。