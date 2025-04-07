首季6成大型二手屋苑估價跌　6個創近年有紀錄低位

今年首季本港樓市整體氣氛仍見平淡，樓價上升乏力。東網統計20個大型屋苑單位，過去一季佔六成屋苑估價報跌，九龍區樓盤表現遜色，以奧運站維港灣單位按季急挫約6.2%最多，其次長沙灣宇晴軒估價亦跌約3.9%，並跌至約6年有紀錄低位。

滙豐銀行網上資料顯示，該批屋苑佔12個估價按季下跌，以上述維港灣單位挫幅最大，屋苑6座中層戶，實用面積約457方呎，本月初估價約784萬港元，較今年初約836萬元，下挫約52萬元。

事實上，過去一季估值下跌屋苑當中，有6個跌至2019年4月有統計以來新低，包括上述宇晴軒2座高層單位，實用面積約501方呎，估價由前一季錄得約811萬元，減少約32萬元，最新報約779萬元。香港置業黃銘傑指出，屋苑於3月錄得11宗買賣，平均實用呎價約15,297元，而4月亦已錄成交，該盤1座中層G及H室，以約1,352萬元易手，呎價約14,292元。

此外，鰂魚涌太古城及同區南豐新邨，期內估價走勢亦較為疲弱，按季分別下跌約3.6%及2.9%。其中，南豐新邨2座一個實用面積約516方呎高層戶，最新估價約577萬元，屬於約6年有紀錄低位，相比一季前約594萬元，減少約17萬元。

至於新界區以沙田第一城表現較差，屋苑16座高層單位，實用面積約327方呎，本月初估價報約451萬元，較今年1月初約463萬元，下跌約2.6%。東涌海堤灣畔2座低層單位亦錄相同跌幅，最新估價約790萬元為有紀錄新低。

其餘6個估價下挫屋苑，包括茶果嶺麗港城、將軍澳新都城、荔枝角美孚新邨、鰂魚涌康怡花園，以及牛頭角淘大花園與東涌映灣園，跌幅介乎約1.1至2.5%不等。過去一季有8個二手樓盤估值未錄跌幅，當中兩個按季持平，6個估價逆市上升，鴨脷洲海怡半島及牛頭角得寶花園估價按季均漲約1%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，儘管第一季樓價出現下調，不過，自從政府放寬400萬元或以下物業印花稅後，3月市場交投已轉趨活躍，樓價走勢逐步穩定，特別是細價住宅。第二季樓市表現仍要視乎股市及貿易戰發展，但相信會穩中向好，料樓價有約1%升幅。